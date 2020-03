Der Strombedarf in Deutschland ist in der vergangenen Woche etwa um fünf Prozent gesunken. Das teilte das Energieunternehmen Leag mit. Gründe dafür könnten die wärmeren Temperaturen sein und der Ausfall eines Teils der industriellen und handwerklichen Produktion.

Zur Sicherung der Stromversorgung hat die Leag in den Tagebauen und Kraftwerken spezielle Schutz- und Vorsorgemaßnahmen ergriffen. So besteht jede Schicht immer aus denselben Leuten, um das Infektionsrisiko gering zu halten. Außerdem sind laut Leag in den Kraftwerken in Boxberg, Schwarze Pumpe und Jänschwalde Notunterkünfte eingerichtet worden - für den Fall, dass eine Schicht länger im Werk bleiben müsse.