Kein Alkohol auf öffentlichen Plätzen, Demonstrationen nur mit 200 Teilnehmern, keine großen Menschenansammlungen in Kirchen und bei Beerdigungen. Sachsen plant schärfere Corona-Beschränkungen, wenn vor Ort fünf Tage lang der Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner überschritten wird. Freitag will das Kabinett in einer Sondersitzung über die neuen Corona-Regeln entscheiden.