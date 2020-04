Meldungen am Mittwoch Corona-Ticker Sachsen: Tafeln in Region Leipzig öffnen wieder - trotz Krise

Hauptinhalt

In Sachsen sind bisher 3.915 Mensche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Mittwoch will das sächsische Kabinett mögliche Lockerungen der Corona-Beschränkungen bekanntgeben. Unterdessen haben die Tafeln in der Region Leipzig viel zu tun. Sie öffnen wieder für Bedürftige. Alle aktuellen Entwicklungen des Tages im Corona-Ticker von MDR SACHSEN.