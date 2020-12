07:55 Uhr | Pirna will Händler mit Online-Plattform unterstützen

Die Stadtverwaltung in Pirna will Händler während des erneuten harten Lockdowns ab kommender Woche unterstützen. Denkbar sei beispielsweise, eine Internet-Plattform mit den Angeboten der Innenstadt zur Verfügung zu stellen. Dieses Portal wurde bereits im Frühjahr aufgebaut und soll nun wieder genutzt werden. Außerdem will die Verwaltung einen Einkaufsgutschein herausgeben. Stadtsprecher Thomas Gockel sagte, der Gutschein könne online bestellt werden und soll Kunden an die Händler in Pirna binden.

06:19 Uhr | Kein Folklorefestival "Łužica/Lausitz" im kommenden Jahr

Das Internationale Folklorefestival "Łužica/Lausitz" wird nächstes Jahr im Sommer nicht stattfinden. Das hat das Vorbereitungskomitee entschieden, weil es keinen praktikabalen Weg für die Durchführung mit internationaler Beteiligung und mit Programmen in Bautzen und auf den Höfen in Drachhausen und Crostwitz sieht. Dem turnusmäßigen Zwei-Jahres-Rhythmus folgend ist die nächste Auflage 2023 geplant.



Für nächstes Jahr ist ein kleineres Festival mit regionalen Musik- und Tanzgruppen geplant. Vergangenes Jahr besuchten das Internationale Folklorefestival "Łužica/Lausitz" in der Ober- und Niederlausitz 22.000 Besucher.

05:39 Uhr | Handelsverband zeigt kein Verständnis für Lockdown

Der Handelsverband Sachsen hat trotz der steigenden Corona-Infektionen kein Verständnis dafür, dass Sachsens Regierung die Einzelhändler erneut in den Lockdown schickt. Zum einen hätten sie bereits seit Wochen strenge Hygienekonzepte umgesetzt. Zum anderen seien sie von der Corona-Krise ohnehin stark betroffen. "Eine Schließung des Einzelhandels setzt an der falschen Stelle an, der Einzelhandel tritt nicht als Infektionsherd in Erscheinung", teilte der Verband mit. Er forderte von der Politik nun, den Einzelhandel im gleichen Umfang wie die Gastronomie zu unterstützen.

05:32 Uhr | Kretschmer: Merkels frühe Warnungen waren richtig

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat eingeräumt, dass die frühen Mahnungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu schärferen Corona-Maßnahmen richtig waren. Kretschmer sagte bei einer Veranstaltung in Leipzig, die Ministerpräsidenten hätten die Situation damals anders eingeschätzt.



In Sachsen werden ab Montag Schulen, Kitas und Horte geschlossen. Offen bleiben unter anderem Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Drogerien sowie Friseure. Die Maßnahmen sollen bis zum 10. Januar gelten.

05:24 Uhr | Mittelstand fordert Steuererleichterung für Homeoffice-Ausrüstung