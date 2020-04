Inhaber von Reisebüros wollen heute bundesweit in fast 40 Städten mit Demonstrationen auf ihre schwierige Lage aufmerksam machen. Ausgangspunkt ist ein von einem Dresdner Reisebüro-Inhaber angemeldeter Buskonvoi zum Sächsischen Landtag. In Chemnitz sollen als Protest leere Koffer und Liegestühle aufgestellt werden.



Privatreisen sind aktuell unmöglich. Hotels dürfen keine privaten Übernachtungsgäste annehmen, viele Länder haben Einreiseverbote erlassen. Die Bundesregierung will die weltweite Reisewarnung wegen der Coronavirus-Pandemie einem Bericht des "Spiegel" zufolge bis Mitte Juni verlängern.