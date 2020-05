Der "KunstBus Oberlausitz" wird in diesem Jahr nicht fahren. Wie die Kunstinitiative "Im Friese" in Kirschau mitteilte, sollte der "KunstBus" eigentlich am ersten Juli-Wochenende rollen. Geplant waren in diesem Jahr Halte an der Kulturkirche Lauta, die Krabatmühle in Schwarzkollm und in Hoyerswerda am Schloss- und Stadtmuseum, dem Zuse-Computer-Museum und der Kulturfabrik. Die Aktion wurde auf das nächste Jahr verschoben.