06:40 Uhr | Mehr Schüler kehren an Sachsens Schulen zurück

In Sachsens Schulen kehrt heute ein weiteres Stück Normalität zurück. Wie das Kultusministerium mitteilte, beginnt für die Schüler aller Vorabschlussklassen in Gymnasien, Berufsbildenden Schulen, Oberschulen und Förderschulen heute wieder der Unterricht. Auch die vierten Klassen dürfen unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln wieder in die Schulen.

Den Anfang hatten am 20. April die Abiturienten gemacht, um sich auf ihre Prüfungen vorzubereiten. Das Kultusministerium gewährt den Schulen nach eigenen Angaben weitgehend freie Hand bei der Gestaltung des Unterrichts in Corona-Zeiten. So müßten etwa Anzahl und Größe der Räume eine Rolle spielen, hieß es.

06:20 Uhr | Unterschiedliche Motive für Anti-Corona-Demonstrationen

Der Leipziger Parteienforscher Hendrik Träger sieht für die Anti-Corona-Demonstrationen eine vielfältige Motivlage. Wie Träger in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, geht es den einzelnen Gruppen vor allem darum, öffentliche Aufmerksamkeit zu erlangen. Schutzmaßnahmen würden in Zeiten von Katastrophen oder Epidemien anfangs durch die Bevölkerung toleriert, so Träger weiter. Je länger die Situation anhalte, umso umstrittener würden Maßnahmen durch die Bürger aber auch Interessengruppen gesehen.