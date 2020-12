Zehn Beschlussvorlagen stehen noch zur Debatte. Eine der wichtigsten das dritte Corona-Hilfspaket in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Davon sind rund 275.000 Euro für das Gesundheitswesen bestimmt. So soll die Corona-Testambulanz bis Ende März 2021 bleiben. Für den Katastrophenschutz sind 140.000 Euro eingeplant. Weitere Gelder fließen in die Reinigung von Schulen sowie in die Home-Office-Technik-Ausstattung von Rathausmitarbeitern.