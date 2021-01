Der Rettungszweckverband Südwestsachsen hat kurzfristig eine Corona-Schnelltest-Station am Grenzübergang Klingenthal aufgebaut. Sie soll ab 6 Uhr betriebsbereit sein. Der Bedarf sei da, sagte der Chef des Rettungszweckverbandes, Jens Leistner. Denn zahlreiche Unternehmen in der Region beschäftigten Grenzpendler. Die müssen sich nun zweimal pro Woche einem Schnelltest unterziehen. Am Montag hatte man, was die Anzahl der Testpersonen betrifft, schon erste Erfahrungen in Markneukirchen sammeln können. Da kamen über 100 Menschen zum Test. Im Testzentrum Klingenthal werden neben Schnelltests auch PCR-Tests angeboten.