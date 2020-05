Weitere Freibäder in der Region starten in die Badesaison. Das Freibad "Billy" in Berggießhübel hat ab heute täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Ab Donnerstag ist auch das Freibad in Freital-Zauckerode betriebsbereit. Wie überall gelten Hygieneauflagen sowie Besucherbegrenzungen für die Liegeflächen und Schwimmbecken.

Freie Künstler aus Dresden wollen heute Nachmittag am Elbufer auf ihre Lage aufmerksam machen. Da bei Konzerten aufgrund der Hygienevorschriften mehrere Stühle zwischen zwei Plätzen freibleiben müssen, wollen die Initiatoren am Nachmittag die von Beethoven vertonte "Ode an die Freude" am Elbufer auch nur teilweise singen und musikalisch begleiten. Die Kultur dürfe nicht in zwei Lager gespalten werden: in diejenigen, die in der Krise unterstützt werden und jene, die keine Unterstützung erhalten und aus eigener Kraft die unverschuldete Krise nicht überstehen können, so die Initiatoren.