Die Bundespolizei rechnet heute nicht mehr mit Staus an den deutsch-tschechischen Grenzübergängen an der A17 und B174 in Reitzenhain. Der Verkehr fließt, die Lage hat sich normalisiert, sagte ein Sprecher. Die Rückstaus in den vergangenen Tagen seien nicht aufgrund der Kontrollen an sich zustande gekommen, sondern weil Reisende die benötigten Corona-Tests vor Ort gemacht hätten. Beeinträchtigungen könnte es heute in Reitzenhain eventuell wegen des Winterwetters und Neuschnees geben.