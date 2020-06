07:29 Uhr | Keine Kanu-Slalom-Weltcups in diesem Jahr

In diesem Jahr wird es keine Weltcup-Veranstaltungen im Kanu-Slalom mehr geben. Das entschied der Kanu-Weltverband ICF mit den Veranstaltern im französischen Pau und in Markkleeberg, wo vom 16. bis 18. Oktober das Weltcup-Finale geplant war. Grund sind die Einreisebeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie für Nicht-Europäer. In Markkleeberg soll einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" zufolge ein nationales Rennen, möglicherweise auch eine Qualifikation für eine noch immer geplante Europameisterschaft in Prag sein. Diese ist für den 18. bis 20. September vorgesehen, aber von den Verbänden noch nicht offiziell bestätigt.

05:50 Uhr | "Knappen-Man" speckt ab und startet Ende August

Der traditionelle Triathlon "Knappen-Man" am Dreiweiberner See bei Hoyerswerda soll am letzten August-Wochenende stattfinden - aber in abgespeckter Form und unter strengen Auflagen. Das teilte Lohsas Bürgermeister Thomas Leberecht gestern Abend auf der Gemeinderatssitzung mit. Beispielsweise werde es in diesem Jahr keinen Kinderwettbewerb geben. "Wir sind weiter in der Planung", sagte der Leberecht. "Sollte sich die derzeitige Lage nicht zum Negativen verändern, haben wir gute Voraussetzungen für den Wettkampf."

05:20 Uhr | City-Jazz in Chemnitz wird zur Jazz-Reihe