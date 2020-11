Aufgrund der aktuellen Lage und der rasanten Entwicklungen wird der alljährliche Weihnachtsmarkt der Stadt Dohna für den 05. und 06. Dezember abgesagt. Man hoffe auf ein gesundes Wiedersehen im nächsten Jahr, hieß es in einer Mitteilung der Stadverwaltung.

Wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung hat in Zwickau eine mutmaßliche Prostituierte Ärger bekommen. Die Polizei erhielt einen anonymen Hinweis, dass im Stadtteil Pölbitz in einer Wohnung unerlaubt der Prostitution nachgegangen wird. In der Wohnung stellten die Beamten eine 24-Jährige, die offenbar tatsächlich sexuelle Dienstleistungen angeboten hatte. Sie erhielt eine Anzeige.