Das Landesamt für Archäologie wird heute vor dem Tietz in Chemnitz die Grabungen wieder aufnehmen. Sie mussten Mitte April eingestellt werden.

Der Grund war coronabedingt. Weil der Dienst, der die Kampfmittel räumt, wenn denn welche auftauchen, eingestellt werden musste. Was auch einleuchtet, denn im Falle einer Evakuierungswarnung wäre unter den Bedingungen der Corona-Pandemie eine Evakuierung nicht möglich gewesen.

Das Programm für die Filmnächte an der Krabat-Mühle Schwarzkollm steht. Vom 2. Juli bis Ende August stehen donnerstags bis sonntags Hollywood-Filme, Klassiker und deutsche Filme im Programm. Der Onlinevorverkauf der Tickets hat am Dienstag begonnen, teilten die Organisatoren mit. Wegen der Corona-Einschränkungen stehen 240 Sitzplätze zur Verfügung.

Die Lebensmittelpreise sind in der Corona-Pandemie gestiegen, sagte der Preisexperte der Handelshochschule Leipzig, Erik Maier, dem MDR. Als Grund nannte er die Nachfrage privater Kunden, die nicht mehr in Restaurants und Cafés konsumierten, sondern zu Hause kochten. Ein Discounter hat bundesweit in allen 30 Filialen die Preise um zehn Prozent erhöht.