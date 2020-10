Die Menschen in den Zügen in Mitteldeutschland halten sich offenbar an die Maskenpflicht. Die Bundespolizeidirektion Pirna teilte mit, die Akzeptanz bei den Reisenden sei sehr hoch. Am Dienstag waren die Bundespolizisten zu einer Schwerpunktkontrolle in Zügen und auf Bahnhöfen zwischen Halle, Leipzig und Altenburg unterwegs. Hauptgrund des Einsatzes war den Angaben zufolge zwar Kriminalitätsprävention im Berufsverkehr in dicht besetzten Zügen, die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung wurde jedoch auch kontrolliert.