Unter den 150 Corona-Infizierten auf der Baustelle der Porsche-Karosseriehalle in Leipzig sind bislang fünf Fälle mit der britischen Virus-Mutation nachgewiesen worden. Das sagte Leipzigs Stadtsprecher Matthias Hasberg der "Leipziger Volkszeitung". Die infizierten Menschen befänden sich in Quarantäne. Wie Porsche mitteilte, ist der Zutritt zur Baustelle nur noch mit negativem PCR-Test möglich. Es sei ein eigenes Testzentrum errichtet worden. Die ersten Corona-Fälle waren Mitte vergangener Woche bei Tests entdeckt worden. Auf der Baustelle ruhte von Freitag bis Sonntag der Betrieb. Laut Zeitunsgbericht sind im Schnitt rund 750 Mitarbeiter von rund 60 Firmen auf der Porsche-Baustelle aktiv. Bei den 150 Corona-Infizierten sollen soll es sich um Mitarbeiter zweier Baufirmen handeln, die vorwiegend aus Osteuropa stammen.

Die sächsische Lottogesellschaft hat im Corona-Jahr 2020 den höchsten Umsatz ihrer Geschichte erzielt. Hohe Jackpots vor allem im zweiten Halbjahr hätten viele Spieler angezogen, sagte Lotto-Chef Frank Schwarz in Leipzig. Die Tipper setzten insgesamt 328 Millionen Euro ein - ein Plus von 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Einbußen wegen Corona habe es praktisch kaum gegeben. Nur 40 der rund 1.200 Annahmestellen im Land hätten wegen der Pandemie geschlossen werden müssen - etwa, weil die Betreiber in Quarantäne mussten.

Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds hat erneut Corona-Soforthilfen für die besonders unter den Folgen der Pandemie leidende deutsch-tschechische Grenzregion verteilt. Wie ein Sprecher des Fonds mitteilte, wurden Hilfen in Höhe von mehr als 92.000 Euro bereitgestellt. Die Gelder gehen an 19 Organisationen auf beiden Seiten der Grenze, die akute medizinische und soziale Hilfe leisten.



Weiter hat der Fonds Sonderförderung an 43 Akteure und Initiativen vergeben, die ihre grenzüberschreitenden Aktivitäten einstellen mussten und dadurch in eine teils existenzbedrohende Lage geraten sind. Durch Kompensationszahlungen in Höhe von gut 200.000 Euro möchte der Fonds ihnen die Überwindung des Lockdowns erleichtern und dadurch weitere grenzüberschreitende Kooperationen in der Zukunft ermöglichen. Der Stiftungsfonds wurde 1997 unter Federführung des tschechischen Außenministeriums gegründet.