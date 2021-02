In Pflege- und Altenheimen häufen sich weiterhin Infektionen mit dem Coronavirus. So auch in Einrichtungen des Arbeitersamariterbundes (ASB). An den Standorten in Dresden, Kamenz und Königsbrück waren zum Stichtag 31. Januar 50 Bewohner und Mitarbeiter infiziert. Geschäftsführer Peter Großpietsch erklärte, man versuche, weitere Ansteckungen zu verhindern.