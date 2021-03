Weil wegen pandemiebedingter Kontaktbeschränkungen und strenger Hygieneregeln der saisonal übliche Anstieg von Erkältungskrankenheit im Winter ausgeblieben ist, trifft Corona nun auch die Hersteller von Papiertaschentüchern. Normalerweise steige der Verkauf dieser Produkte im Herbst, dieser Effekt sei aber ausgeblieben, sagte eine Sprecherin des schwedischen Hygieneartikel-Konzern Essity und bezog sich dabei auf dessen "Tempo"-Marke. Die Nachfrage nach den Einzelpäckchen sei in den vergangenen Monaten deutlich zurückgegangen. Zahlen nannte sie nicht. Andere Hersteller äußerten sich nicht. Essity rechnet damit, dass die Pollensaison die Nachfrage nach Papiertaschentüchern steigen lässt. "Die Menschen freuen sich darauf, mehr Zeit draußen zu verbringen, und auch beim regelmäßigen Lüften dringen die Pollen bis in die Innenräume vor", sagte die Unternehmenssprecherin.

Das für letztes März-Wochenende geplante Bw-Fest im Eisenbahmuseum in Leipzig-Plagwitz ist abgesagt. Das teilt der Verein mit Verweis auf die andauernde Corona-Pandemie auf seiner Homepage mit . Auch die Dampfzug-Fahrt am 17. April ins erzgebirgische Pressnitztal fällt demnach aus.

Der Landkreis Bautzen arbeitet derzeit noch an der Umsetzung der neuen Testverordnung des Bundes. Über eine Ausweitung des Schnelltests für Bürgerinnen und Bürger werde momentan beraten und ein dezentrales Testkonzept erarbeitet, so das Landsratsamt. Im Moment gebe es weiterhin nur das Testangebot des Gesundheitsamtes mit Vorab-Termin, so die Behörde weiter. Aktuell sind am 9. April die nächsten Termine frei. Mehrere Apotheken im Landkreis böten mittlerweile Schnelltests an, hieß es weiter. Eine Liste werde "im Laufe der Woche veröffentlicht".



Laut Testverordnung des Bundes hat jeder Anspruch auf einen kostenfreien Schnelltest pro Woche.