Dafür würden positiv geladene Metallionen in die Faser eingebracht, Viren wiederum seien negativ geladen, so Schürer. Sie werden seinen Angaben zufolge von der positiven Ladung angezogen und beim Auftreffen deren Oberflächenstruktur zerstört. Die Masken sind waschbar und könnten bis zu 200 Mal getragen werden, ohne ihren Schutz zu verlieren.

Die Zahl der Kinder in Notbetreuung steigt in Mittelsachsen weiter. Von den rund 11.300 Kindern, die im Landkreis normalerweise eine Kita besuchen, befinden sich rund 3.000 in der Notbetreuung. Wie das Landratsamt mitteilte, sind das rund 28 Prozent und damit fünf Prozent mehr im Vergleich zur Erhebung am 6. Januar. Auch bei den älteren Hortkindern sei die Zahl gestiegen. Dennoch habe es deutlich mehr Anmeldungen für die Notbetreuung gegeben, als letztlich in Anspruch genommen werden, hieß es weiter. Anspruch auf Notbetreuung gibt es, wenn beide oder der alleinige Sorgeberechtigte in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten. Eine Übersicht über die Berufe gibt es beim sächsischen Innenministerium.