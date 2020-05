06:16 Uhr | Dresdner Raddampfer sollen nächste Woche ablegen

Die Sächsische Dampfschiffahrt will Mitte nächster Woche ihren Verkehr wieder aufnehmen. Vor allem zu Pfingsten wünscht sich das Unternehmen möglichst viele Fahrgäste. Zunächst soll die "Dresden" für Stadtfahrten zum Einsatz kommen. Auch die Salonschiffe seien schnell bereit zu machen, hieß es von einem Unternehmenssprecher. Das Hygienekonzept wurde beim Dresdner Gesundheitsamt abgegeben und auf den Schiffen sind bereits entsprechende Veränderungen getroffen worden.

05:51 Uhr | Sozialministerin: Besuche in Altenheimen ermöglichen

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping appelliert an die Alten- und Pflegeheime, Angehörigen Besuche zu ermöglichen. In dieser Woche soll dazu ein Rundschreiben an alle Heimleitungen gehen. Mit der neuen Rechtsverordnung sind konkrete Ausgangsregelungen geschaffen worden, sagt die SPD-Politikerin. Das heißt, Bewohnerinnen und Bewohner dürfen selbstverständlich das Heim verlassen, zum Beispiel um einzukaufen. Aber auch Besuche sollen möglich gemacht werden. Dies gilt allerdings nur für Einrichtungen, die nicht unter Quarantäne stehen, betont Köpping.

Viele Heime hätten sehr pfiffige Ideen entwickelt. Allerdings gebe es inzwischen auch dramatische Fälle, wo Besuche immer noch nicht gestattet sind. Die Heimleitungen sollten daher prüfen, wie sie dem berechtigten Wunsch der Verwandten nachkommen und trotzdem die Sicherheit des Heimes gewährleisten können.

05:22 Uhr | Reiseunternehmer demonstrieren für Rettungsschirm

Inhaber von Reisebüros, Bus- und Reiseunternehmen sowie Reiseleiter und Stadtführer wollen heute Vormittag in Dresden erneut für ihre Branche demonstrieren. Dazu werden unter anderem rund 25 Reisebusse in der Innenstadt erwartet.



Organisatorin Birgit Büttner sagte, jetzt gehe es um einen Rettungsschirm für die gesamte Touristik und nicht rückzahlbare Finanzhilfen. Reise- und Touristik-Unternehmen gehören neben der Gastronomie und dem Luftverkehr zu den am schwersten von den Folgen der Corona-Pandemie betroffenen Firmen. In Dresden und Umgebung sind den Angaben zufolge fast 90 Prozent der Mitarbeiter in Kurzarbeit, vielen drohe die Arbeitslosigkeit.

05:19 Uhr | Gottesdienste im Freien am Himmelfahrtstag

Sachsens Kirchgemeinden feiern morgen Himmelfahrtsgottesdienste im Freien. Wie die evangelische Landeskirche mitteilte, ist dabei das Platzangebot aufgrund der geltenden Hygienevorschriften und Mindestabstände beschränkt.



Zwar gebe es keine Begrenzung auf eine bestimmte Personenanzahl. Zentrale Großveranstaltungen seien aber für morgen abgesagt worden, darunter ein Open-Air-Gottesdienst im Vogtland mit rund 1.000 erwarteten Teilnehmern und ein regionales Treffen in Lichtenwalde bei Chemnitz. Stattdessen finden kurze Gottesdienste an mehreren Orten statt. Die Kirchgemeinde Graupa-Liebethal bei Pirna trifft sich unterhalb des Borsberges und in Markkleeberg bei Leipzig ist eine Pilgerandacht geplant.

05:03 Uhr | Kunstsammlungen schicken Senioren Postkarten