Für Dresden und Chemnitz gelten ab heute einige strengere Corona-Regeln. Dazu zählen eine Ausweitung der Maskenpflicht in der Innenstadt und ein teilweises Alkoholverbot. In Chemnitz greifen zudem Kontakt - und Ausgangsbeschränkungen. Die Wohnung darf nur noch aus triftigen Gründen verlassen werden, so etwa für den Weg zur Arbeit, Schule und Kita, dem Arzt oder für Sport.

In Dresden treten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen erst dann in Kraft, wenn laut RKI an fünf Tagen hintereinander der kritische Wert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen überschritten wird. Das ist nach den Zahlen des RKI bisher noch nicht der Fall, laut den Meldungen im Gesundheitsamt aber schon. Leipzig will heute ebenfalls eine Allgemeinverfügung mit neuen Corona-Regeln veröffentlichen.