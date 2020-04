Nach der Absage des Münchner Oktoberfestes gibt es noch keine Entscheidung, ob bei Dresden die großen Weinfeste Ende August und im September stattfinden werden. Der Geschäftsführer des Weinbauverbandes Sachsen, Michael Thomas sagte: "Für die sächsischen Winzer sind sowohl die Tage des offenen Weingutes als auch die Weinfeste in der Region wichtige Höhepunkte." Ob und wie diese Veranstaltungen in 2020 stattfinden können, stehe aktuell noch nicht fest. "Wir befinden uns dazu im Austausch mit den organisierenden Stellen, sind aber auch von den Entscheidungen der Politik abhängig", so Thomas.



Allein die beiden großen Weinfeste in Meißen und Radebeul jeweils am letzten Septemberwochenende hatten in den vergangenen Jahren nach Veranstalterangaben 100.000 Menschen besucht. Winzer generieren dem Vernehmen häufig nach mehrere Tausend Euro Umsatz an ihren Ständen. Die Feste sind damit ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Weinbaubetriebe.