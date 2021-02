In Zschopau werden heute erneut Händler gegen die Zwangsschließungen ihrer Geschäfte protestieren. Schon in der vergangenen Woche hatte der Gewerbeverein Zschopau dazu aufgerufen, sich an der Aktion "Wir machen AUF - MERKSAM" zu beteiligen. Auch in anderen Städten etwa in Annaberg-Buchholz, Freiberg und Mittweida werden heute Einzelhändler mit Plakaten vor ihren Geschäften auf ihre prekäre Lage aufmerksam machen.