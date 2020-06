An den Schulen und Kitas in Sachsen gibt es seit heute weitere Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen. Die neue Allegmeinverfügung erlaubt unter anderem Zeugnisübergaben, Abschlussfeiern, Elternabende und Treffen zu schulischen Angelegenheiten. Voraussetzung ist, dass die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. In Kitas dürfen größere feste Gruppen mit mehr Kindern und mehreren Betreuern gebildet werden. Die täglichen sogenannten Gesundheitsbescheinigungen an Kitas und Grundschulen bleiben aber Pflicht.