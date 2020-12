Trotz Böller-Verkaufsverbot schaltet die Chemnitzer Verkehrs AG (CVAG) auch in diesem Jahr ihre Fahrscheinautomaten zum Schutz vor Vandalismus ab. Die Ausgabefächer werden ab heute verrriegelt, damit keine Knaller darin gezündet werden können. Die Automaten bleiben bis zum Sonnabend außer Betrieb. Die CVAG empfiehlt den Fahrgästen, ihr Ticket in den Bussen zu kaufen oder elektronische Möglichkeiten wie das Handyticket zu nutzen. Abgeschaltet werden von heute bis kommenden Montag auch die Parkscheinautomaten in Chemnitz. Wer die Parkplätze nutzt, braucht laut Stadtverwaltung nur eine Parkscheibe einlegen.



Silvesterfeuerwerk darf in Sachsen zwar nicht verkauft, vielerorts aber in der Neujahrsnacht gezündet werden. Die Stadt Chemnitz überlegt noch, ob es ein generelles Böllerverbot geben soll.