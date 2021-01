In Nordsachsen fahren die Busse ab heute wieder nach Normalfahrplan. Das teilte das Landratsamt mit. Grund sei, dass die Schulen wieder für die Abschlussklassen öffnen. Deswegen werde man auch die Schülerbeförderung wieder in vollem Umfang sicherstellen, so Landrat Kai Emanuel. Es handele sich zwar um vergleichsweise geringe Schülerzahlen. So lasse sich aber der Abstand zwischen den Fahrgästen besser einhalten. Während der in Sachsen vorgezogenen Winterferien in der ersten Februarwoche gelte dann wieder wie üblich der Ferienfahrplan.