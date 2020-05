05:55 Uhr | Musikschulen in der Oberlausitz starten

Die Musikschulen in der Oberlausitz beginnen heute nach mehr als zwei Monaten Pause wieder mit dem Präsenzunterricht. Wie die Kreismusikschule Bautzen mitteilte, sei jedoch vorerst nur Einzelunterrricht möglich und auch nicht an allen Standorten. Man habe jedoch versucht, alle Familien über den schrittweisen Start und die dabei geltenden Hygieneregeln zu informieren. Auch die Lehrkräfte der Kreismusikschule Dreiländereck informieren die Schüler, wann und wie genau der Unterricht wieder beginnt.

05:20 Uhr | Produktionsstart bei BMW in Leipzig

Nach zwei Monaten Corona-Zwangspause fährt heute BMW in seinem Leipziger Werk die Produktion wieder hoch. Zunächst wird in einem verkürzten Zweischichtbetrieb gearbeitet. Zwar werden nach Unternehmensangaben wieder sämtliche in Leipzig produzierten Modelle über die Bänder laufen, aber das Produktionsvolumen wird in den nächsten Wochen der Marktnachfrage angepasst. Alle 5.400 Mitarbeiter sollen ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Grundsätzlich wurden in den vergangenen Wochen alle Arbeitsplätze hinsichtlich des Infektionsschutzes überprüft, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen. Dort, wo der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht möglich ist, gilt Maskenpflicht beziehungsweise wurden Plexiglasscheiben und Folienabtrennungen nachgerüstet.

05:11 Uhr | Reges Interesse an Musikfestspiel-Livestream

Die 24-stündige Internetausgabe der 43. Dresdner Musikfestspiele ist nach Angaben der Organisatoren auf reges Interesse gestoßen. Demnach hatten sich schon zu Beginn am Samstagabend mehr als 600 Zuschauer eingeloggt, darunter aus Indien, Indonesien und Hongkong. Insgesamt verfolgten rund 220.000 Zuschauer die Konzerte.

Festspielintendant Jan Vogler moderierte aus seiner Wohnung in New York. In Deutschland standen ihm die Schauspieler Katja Riemann und Martin Brambach zur Seite. Zum Abschluss wurde die kanadische Sopranistin und Dirigentin Barbara Hannigan mit dem Preis der Festspiele geehrt.

05:05 Uhr | Ab heute Öffnung der Grundschulen und Kitas

Heute öffnen in Sachsen Grund- und weiterführende Schulen wieder für alle Jahrgänge. Auch die Kitas sind wieder auf. Kritik kommt unter anderem vom Sächsischen Lehrerverband. Vorsitzender Jens Weichelt sagte MDR SACHSEN, Abstandsregeln könnten mit jüngeren Schülern kaum eingehalten werden. Schon am Eingang der Schule werde es schwierig, und auf dem Schulweg hätten die Lehrer gar keinen Einfluss. Weichelt verwies auf die Hortbetreuung, wo für jede Grundschulklasse ein extra Raum und ein Erzieher bereitstehen müssten. Das sei illusorisch.