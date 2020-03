07:07 Uhr | Weitere Einschränkungen bei den Städtischen Verkehrsbetrieben Zwickau

Die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau haben ihren Fahrplan weiter ausgedünnt. Ab heute gilt der Sonnabendfahrplan. Demnach fahren die Straßenbahnen der beiden Linien 3 und 4 sowie die Busse der Linie 10 tagsüber (von 8 bis 19:15 Uhr) im Viertelstunden-Takt. Die Linien 22 und 26 entfallen. Bei anderen Linien verändern sich die Taktzeiten.



Damit reagieren die SVZ auf die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Coronakrise und den damit verbundenen Rückgang an Fahrgästen. Der Regionalverkehr Westsachsen, der auf einigen Verbindungen in der Stadt unterwegs ist, fährt weiterhin nach Ferienfahrplan.

06:40 Uhr | Clubs in Dresden und Leipzig setzen auf Unterstützung ihrer Gäste

In der Corona-Krise hoffen Clubs in Sachsen auf finanzielle Unterstützung. In Dresden starteten 13 Clubs eine Crowdfunding-Kampagne und hoffen auf Spenden. Ein Zusammenschluss von zehn Leipziger Clubs wirbt für sogenannte Club-Solitickets, um der Szene zu helfen. Zahlreiche Veranstaltungen können wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. "Wir sind durch die Bank weg von Insolvenz bedroht. Gehälter, Mieten und sonstige laufende Kosten können nicht mehr bezahlt werden und das jeweils in einem individuellen Maß", schreiben die Leipziger Initiatoren.



Spender, die die Leipziger Clublandschaft mit 25 Euro unterstützen, sollen nach der Krise kostenlosen Eintritt in einen der Clubs bekommen. Innerhalb von vier Tagen hätten mehr als 2.500 Menschen Tickets gekauft, sagte Sebastian Vogt, der die Aktion mit organisiert hat. "Bisher sind wir sehr zufrieden mit der Resonanz", so Vogt. Dennoch seien die Musikspielstätten weiterhin auf Spenden und Fördergelder angewiesen. Vogt kündigte an, dass die Clubs demnächst mit einer Streamingplattform die Vielfalt der Clubkultur in die Wohnzimmer bringen wollen.

06:24 Uhr | Väter dürfen bei Geburten in Grimma und Wurzen nicht mehr in den Kreißsaal

In die Kreißsäle der Krankenhäuser in Grimma und Wurzen gibt es für werdenden Väter keinen Zutritt mehr. Das haben nach einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" die Muldentalkliniken beschlossen. Das Ansteckungsrisiko sei in der aktuellen Situation zu hoch, sagte Geschäftsführer Mike Schuffenhauer zur Begründung. Der Schutz der Neugeborenen und Mitarbeiter genieße Vorrang.



Dagegen lassen die Sana Kliniken Leipziger Land in Borna eine Begleitung bei der Geburt noch zu. Der Besuch der Wochenstation ist Väter aber hingegen bereits untersagt.

06:15 Uhr | In Görlitz gilt ab heute Sonntagsfahrplan

Ab heute gilt bei den Görlitzer Verkehrsbetrieben ein Sonderfahrplan. Der basiert auf dem regulären Sonntagsfahrplan. Auf den Linien 1, 2 und B gibt es einen 30-Minuten-Takt und auf der Linie A einen 60-Minuten-Takt. Die Buslinie D verkehrt zwischen Klingewalde und Demianiplatz als Rufbus. Die Ortsteile Hagenwerder/Tauchritz sowie Kunnerwitz/Klein Neundorf werden weiterhin mit den Linien E beziehungsweise F gemäß des Ferien-Fahrplans bedient. Diese Sonderregelungen gelten erstmal bis Mitte April.

06:00 Uhr | Hebammen klagen über fehlende Schutzkleidung