Viele Kinder in Sachsen werden in diesem Jahr Heiligabend wegen der Corona-Pandemie möglicherweise vergeblich auf den Weihnachtsmann warten. Juliane Lucas von der Studentischen Arbeitsvermittlung in Dresden sagte: "Wegen der derzeitigen Infektionssituation können wir es nicht verantworten, Weihnachtsmänner und Engel von Familie zu Familie zu schicken." In den vergangenen Jahren haben bis zu 80 Weihnachtsmänner und -engel der Arbeitsvermittlung Heiligabend in Familien Geschenke verteilt - meistens Studenten.



Auch die Agentur für Arbeit in Zwickau hat wegen der Corona-Krise ihre Weihnachtsmannvermittlung eingestellt.