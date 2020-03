07:48 Uhr | Berufsakademie macht telefonische Studienberatung

Die Berufsakademie Sachsen (BA) stellt ab heute die Beratungen an ihren landesweit sieben Studienakademien auf telefonische Sprechzeiten um. Dabei werde eine allgemeine Studienberatung übergreifend für die Berufsakademie Sachsen angeboten, teilte die Bildungseinrichtung in Glauchau mit. Auch die weiteren Standorte in Bautzen, Breitenbrunn, Dresden, Leipzig, Riesa und Plauen würden entsprechende Angebote machen.

07:36 Uhr | Uniklinikum in Leipzig bereitet Isolierstation vor

In Vorbereitung auf eine mögliche Welle an Corona-Erkrankungen hat das Leipziger Uniklinikum weitere Maßnahmen getroffen. So steht bereits seit Ende vergangener Woche eine gesonderte Intensivstation mit 14 Betten bereit. Heute kommt noch eine Isolierstation dazu. Auf dieser können 30 Patienten versorgt werden, die keine intensivmedizinische Betreuung benötigen. Beide Bereiche könnten kurzfristig erweitert werden, teilte das Klinikum mit.

Informiert wurde auch darüber, dass heute die Hautklinik die Notfallversorgung wieder aufnimmt. Für alle Ambulanzen aber gilt: Die Versorgung erfolgt sehr eingeschränkt.

07:14 Uhr | Achtung: Falsche Corona-Tester in Hoyerswerda unterwegs

Das Landratsamt Bautzen warnt vor falschen Corona-Testern. Demnach hätten Personen in Schutzanzügen im Stadtgebiet Hoyerswerda private Haushalte unangekündigt aufgesucht und sich als Corona-Tester ausgegeben haben. Das Landratsamt weist daraufhin, dass das Gesundheitsamt mögliche Kontaktpersonen in das eigens dafür geschaffene Testzentrum in Bautzen einbestellt. Nur in Ausnahmefällen stimme das Gesundheitsamt Hausbesuche direkt mit den Betroffenen ab.

06:57 Uhr | Städtetag hält Kontaktverbot für verhältnismäßig

Der Deutsche Städtetag hat die bundesweiten Kontaktbeschränkungen als richtig und verhältnismäßig begrüßt. Präsident Burkhard Jung sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Maßnahmen seien nötig, damit sich in der Corona-Krise nicht nur die große Mehrheit der Bürger, sondern alle angemessen verhielten. Es gehe darum, Menschenleben zu retten und das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, so der Leipziger Oberbürgermeister.

Auch der Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetags sowie Oberbürgermeister von Radebeul, Bert Wendsche, begrüßte die Umsetzung im Freistaat. Aus einem Flickenteppich sei jetzt eine einheitliche Regelung geworden, sagte er MDR Sachsen.

Ich appelliere an alle Bürgerinnen und Bürger, diese Einschränkungen anzunehmen, zu respektieren. Ich denke, wir Sachsen haben schon viele Herausforderungen bewältigt - da werden wir auch diese bewältigen. Bert Wendsche Oberbürgermeister von Radebeul

06:47 Uhr | Bahnrad-Olympiasieger Lehmann: Olympische Spiele auf 2021 verlegen

Der zweimalige Bahnrad-Olympiasieger und Leipziger Bundestagsabgeordnete Jens Lehmann hat IOC-Präsident Thomas Bach aufgefordert, die Olympischen Spiele sofort um mindestens ein Jahr zu verschieben. Dies würde den Athleten die Möglichkeit geben, sich auf das Wichtigste zu konzentrieren, was sie haben: ihre Gesundheit, ihre Mitmenschen und die Solidarität für die Gemeinschaft. So schreibt Lehmann in einem am Sonntag veröffentlichten Offenen Brief an Bach.