08:39 Uhr | Landeselternrat: Schulen für digitalen Unterricht nicht gut aufgestellt

Der digitale Unterricht in der Corona-Pandemie läuft in Sachsen nach Einschätzung vieler Eltern nicht optimal. Sollten im Zuge der Krise wieder mehr Schulen geschlossen werden, fürchtet der Landeselternrat erneut Probleme. "Es war absehbar, dass die Infektionszahlen wieder steigen. Aber man hat viele Dinge über den Sommer verschlafen", sagte der stellvertretende Vorsitzende, Jörg Menke. Zwar habe sich schon einiges getan, dennoch fehle es vielen Schulen an technischer Ausstattung und am Zugang zu schnellem Netz.

Das Kultusministerium verwies auf eine Reihe von Maßnahmen - etwa auf den neuen Dienst "Schullogin", der sämtliche digitalen Dienste für Schulen auf einer Plattform bündelt. Darüber könnte nicht nur auf die Lernplattform Lernsax zugegriffen, sondern auch Nachrichten gesendet, Dateien geteilt sowie Videokonferenzen abgehalten werden. Seit Anfang Oktober gibt es dafür ein neues System, mit dem bei coronabedingten Schulschließungen schnell und einfach Videokonferenzen organisiert werden könnten, hieß es.

08:21 Uhr | Zeitung: Leipzig will Kredite für Corona-Hilfen aufnehmen

Die Stadt Leipzig will mit einem millionenschweren Rettungspaket die wirtschaftlichen Verluste durch Corona ausgleichen. Geplant seien Hilfen in Höhe von insgesamt 68 Millionen Euro, sagte Finanzbürgermeister Torsten Bonev der "Leipziger Volkszeitung". Rund 30 Millionen davon gingen an die besonders betroffene Messe. Auch Gewandhaus und Oper, der Zoo sowie das Klinikum St. Georg bekämen ihre Verluste ausgeglichen. Dafür wolle die Stadt mit einer Laufzeit von 18 Jahren Kredite aufnehmen, berichtet das Blatt.

08:03 Uhr | Neue Quarantäne-Verordnung im Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge

Im Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge gelten neue Corona-Quarantäneregeln. Der Grund: Das Gesundheitsamt kommt angesichts der steigenden Fallzahlen nicht mehr mit der Kontaktnachverfolgung und dem Verschicken der Quarantäne-Anordnungen hinterher. Menschen mit typischen Symptomen, die sich Corona-Tests unterzogen haben, müssen sich bis zum Testergebnis umgehend in Quarantäne begeben.

Damit haben sich Verdachtspersonen, d.h. Personen, die sich aufgrund der Erkrankungszeichen nach ärztlicher Beratung einer molekularbiologischen (PCR-)Testung auf Sars-CoV-2 unterzogen haben, positiv getestete Personen nach PCR-Testung oder Antigen-Schnelltest sowie Kontaktpersonen der Kategorie I unverzüglich in einer Wohnung oder einem anderweitig räumlich abgrenzbaren Teil eines Gebäudes abzusondern. Landratsamt des Landkreises Sächsische Schweiz/Osterzgebirge

Wer vom Arzt ein positives Testergebnis erhält, ist künftig verpflichtet, dies unverzüglich beim Gesundheitsamt zu melden.

07:18 Uhr | Spahn rechnet im Dezember mit ersten Corona-Impfungen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet im Dezember mit ersten Corona-Impfungen. Er sei optimistisch, dass es noch in diesem Jahr eine Zulassung für einen Impfstoff in Europa gibt. Dann könne man mit den Impfungen sofort beginnen, sagte Spahn dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Er habe die Länder gebeten, die Impfzentren bereits ab Mitte Dezember einsatzbereit zu halten. Spahn zufolge hat sich Deutschland über die EU-Kommission und bilaterale Verträge mehr als 300 Millionen Impfdosen gesichert. Auch bei zwei Dosen pro Impfung sei dann genug für die Bevölkerung da.

06:48 Uhr | Wieder Kinderbetreuung in Nerchau und Parthenstein - Einschränkungen in Wurzen und Lobstädt

Ab heute gibt es in Nerchau wieder eine Kinderbetreuung. Sowohl die Kita als auch der Hort öffnen. Beide Einrichtungen waren wegen Quarantänemaßnahmen und dem damit verbundenen Personalmangel vorübergehend geschlossen. Ebenfalls wieder geöffnet haben die Grundschule und der Hort in Parthenstein.

Dafür dürfen ab heute die Schüler der Grundschule Lobstädt nicht in die Schule. Die Quarantäne gilt zunächst bis 3. Dezember. Und noch bis Mittwoch bleibt die Kita "Arche Noah" in Wurzen geschlossen.

06:20 Uhr | Kinderärzte: Corona-Ansteckungsgefahr an Schulen wird überschätzt

Kinderärzte haben in einer breit angelegten Datenauswertung keine Hinweise auf eine hohe Corona-Dunkelziffer unter Kindern gefunden. Das berichtet die "Passauer Neue Presse" unter Berufung auf die Analyse. Demnach sei das Risiko, dass sich Kinder in Kitas und Schulen unbemerkt mit dem Virus infizieren und es weitertragen, deutlich geringer als angenommen. So wurden seit Juli rund 110.000 junge Patienten routinemäßig auf das Coronavirus getestet, davon lediglich 580 Kinder und Jugendliche positiv.

In einer gemeinsamen Stellungnahme betonen die Kinderärzte, dass die Mehrzahl der Infektionsquellen außerhalb von Schulen und Kitas liege.

05:59 Uhr | Corona-Auflagen treffen auch Trauernde