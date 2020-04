Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus treffen Prostituierte besonders hart. Während andere Branchen Kurzarbeitergeld, Soforthilfen oder zinslose Kredite beantragen können, fallen Menschen in der Prostitution durchs Raster. Das sagte Hannah Drechsel von Karo e.V. Der Plauener Verein kämpft im Grenzgebiet zu Tschechien gegen Zwangsprostitution und sexuelle Ausbeutung. Die Situation sei sehr schwierig. "Diese Frauen haben keine Rücklagen, viele dafür ohnehin schon Schulden. Die meisten sind auch nicht krankenversichert." Ulrike Richter von der Fachberatungsstelle Kobranet sagt, sie hätten keinerlei Anspruch auf staatliche Hilfen, da die überwiegende Mehrheit der Sexarbeiterinnen aus Osteuropa komme. Ohne Einnahmen hätten diese Frauen jedoch keinerlei Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Es sei daher eine teilweise Verlagerung der Prostitution in die Illegalität zu befürchten.

Die Schausteller in Sachsen bangen um ihre Existenz. Die Saison sollte eigentlich zu Ostern beginnen. Doch wegen der Corona-Krise sind Volksfeste derzeit verboten. Wie der Vorsitzende des Mittelsächsischen Schaustellerverbandes, Klaus Illgen, sagte, haben die Schausteller in Sachsen seit dem 23. Dezember keine Einnahmen.



Die Saison habe für viele mit den Weihnachtsmärkten geendet. Das Geschäft gehe nun aber nicht wie sonst im Frühjahr wieder los. Vier große Veranstaltungen seien bereits abgesagt worden, darunter der "Tag der Sachsen" in Aue-Bad Schlema.