07:55 Uhr | Alten- und Pflegeheime sind Corona-Hotspots

Die Alten- und Pflegeheime in Sachsen entwickeln sich verstärkt zu Corona-Hotspots. Das geht aus Zahlen der Landesregierung hervor, wie die Leipziger Volkszeitung berichtet. Demnach ist jede fünfte der rund 1.000 Einrichtungen von Corona betroffen.

Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sagte dem Blatt, Sachsen sei das Bundesland mit der zweitältesten Bevölkerung. Jeder vierte Einwohner sei über 65 Jahre. Sie appellierte an die niedergelassenen Ärzte, wegen der Pandemie diesmal auf ihren Weihnachtsurlaub zu verzichten. Offene Praxen würden Notfallzentren und Kliniken entlasten.

07:17 Uhr | Ferienfahrplan bei Bussen und Bahnen

Die Chemnitzer Verkehrsbetriebe (CVAG) passt ab heute ihren Fahrplan an. Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen rollen die Busse und Bahnen nach Ferienfahrplan. Sie sind in der Hauptverkehrszeit dann nur noch viertelstündlich unterwegs, statt wie gewohnt aller zehn Minuten.

Wegen der bundesweiten Ausgangssperren wird laut CVAG auch der Nachtverkehr eingeschränkt. Drei der fünf Nachtanschlüsse entfallen. Nur Heiligabend und Silvester verkehren alle Nachtlinien.

06:50 Uhr | 20.000 Euro Spenden für Kreativszene in Görlitz

Privatpersonen und Unternehmen haben bislang mehr als 20.000 Euro zur Stärkung der Kreativszene in Görlitz während der Corona-Pandemie gespendet. Das meldet der Aktionskreis für Görlitz. Erste Künstler für 2021 seien gebucht, heißt es weiter. Anfang Dezember wurde die Spendenaktion "Kultur ist Leben" zur Unterstützung der Kreativszene gestartet. In kurzer Zeit sind 20.820 Euro an Spendengeldern eingegangen.

06:11 Uhr | Gastwirt schenkt Altenheim ein Weihnachtsessen

Der Zwönitzer Gastwirt Alexander Schnerrer kocht drei Tage lang ein Weihnachtsessen für die Bewohner des Altenpflegeheims Bethlehemstift in der Stadt. Es gibt Gänsebrust, Rotkohl und grüne Klöße. Die Kosten für das Festmahl trägt die Gaststätte. "Da wir ja auch eine staatliche Unterstützung bekommen als Gastronomie, diese Überbrückungshilfe oder Novemberhilfe, habe ich mir gedacht, wir sind ein so kleines Haus und wir kommen mit dieser Unterstützung gut über die Zeit, da können wir auch mal was zurückgeben", sagte der Inhaber des Restaurants "Zur Börse".

05:37 Uhr | Lautergold macht Umsatzplus mit Desinfektionsmitteln

Der erzgebirgische Spirituosenhersteller Lautergold konnte in diesem Jahr seinen Umsatz fast verdoppeln. Hauptgrund dafür sei, dass man die Produktion im April auf die Herstellung von Desinfektionsmittel umgestellt hatte.

Auf alle Fälle ist das ein zweites Standbein geworden. Wir haben das Sortiment dort praktisch ausgebaut. Es gibt Handdesinfektion, Flächendesinfektion und auch das Zubehör drumherum. Mike Schneising Betriebsleiter Lautergold

Derzeit nehme das ein Drittel der Produktion ein. Außerdem haben sich laut Schneisig die Umsätze im Onlinehandel vervierfacht.

05:20 Uhr | Verstärkung für Bautzener Gesundheitsamt gesucht

Das Landratsamt Bautzen sucht Verstärkung für die Nachverfolgung von Kontaktpersonen. Die Behörde hat mehrere Stellen befristet für die Dauer der Pandemie ausgeschrieben. Arbeitsbeginn ist die zweite Januarwoche. Gesucht würden Personen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, vorzugsweise in einem Sozial- oder Gesundheitsberuf. Auch Studierende könnten sich bewerben, teilte das Landratsamt mit.

Bis Sonntag, 27. Dezember, sind Bewerbungen online möglich. In der ersten Januarwoche sollen Vorstellungsgespräche per Videokonferenz stattfinden.

05:08 Uhr | Streik bei Amazon in Leipzig

Beschäftigte des Online-Versandhändlers Amazon haben in der Nacht in Leipzig und an weiteren deutschen Standorten die Arbeit niederlegt. Der Streik soll bis einschließlich Heiligabend andauern. Die Gewerkschaft Verdi rechnet nach eigenen Angaben mit 1.700 Teilnehmern. Gefordert wird ein Tarifvertrag, der sich am deutschen Einzelhandel orientiert.