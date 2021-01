06:15 Uhr | Wieder Verstöße gegen Corona-Auflagen am Fichtelberg

Am Wochenende sind am Fichtelberg erneut Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung festgestellt worden. Wie die Polizei heute mitteilte, wurden bei Kontrollen in Oberwiesenthal zahlreiche Besucher von außerhalb angetroffen. Insgesamt wurden 31 Anzeigen erstellt.



Auch in Chemnitz wurden Verstöße geahndet. Im Stadtteil Markersdorf hatten am Sonnabend in einer Wohnung zwölf Personen aus verschiedenen Hausständen gefeiert. Die Polizei erhielt einen Hinweis und verwies die nicht erlaubten Gäste der Wohnung. Zudem gab es elf Anzeigen.

06:00 Uhr | Zeitungsumfrage: Corona-Krise führt zu Einkommensverlust

Jeder vierte Mensch in Sachsen hat laut einer Umfrage durch die Corona-Krise Einkommen eingebüßt. Das hat das Insa-Institut im Auftrag der "Leipziger Volkszeitung" ermittelt. Demnach sind besonders häufig Selbstständige, Freiberufler sowie Schüler und Studenten betroffen. So gab fast jeder zweite Freischaffende an, weniger Geld einzunehmen. Bei den Studenten waren es 35 Prozent.



Bei den über 60-Jährigen haben dagegen 82 Prozent genauso viel Einkommen zur Verfügung wie vor der Corona-Krise. Bei ihnen wurden Renten und Pensionen unverändert fortgezahlt. Befragt wurden rund 1.000 Bürger ab 18 Jahren.

05:45 Uhr | Lockdown in Sachsen geht mit schärferen Regeln in Verlängerung