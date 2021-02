Zur weiteren Eindämmung der Corona-Pandemie bietet das Deutsche Rote Kreuz in Dresden ab Montag Corona-Schnelltests an. Wie der Verband mitteilte, können sich Privatpersonen am Hauptsitz des DRK in der Klingerstraße 20 einem solchen Test unterziehen. Nach reichlich 15 Minuten steht das Ergebnis fest. Wer sich testen lassen will, sollte sich zuvor per E-Mail oder telefonisch beim DRK anmelden. Der Test kostet rund 40 Euro. Das Geld muss laut DRK bereits im Vorfeld per PayPal überwiesen werden.