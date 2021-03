Rund drei Prozent aller Kinder in Sachsen leben in einem Kinderheim. Auch hier werden die Heranwachsenden in der Pandemie betreut und lernen im Homeschooling. Allerdings fehlt Geld für das Personal. Die Erzieherinnen und Erzieher bekommen ihren Lohn nur für den Normalbetrieb. Der kennt aber keinen Mehraufwand wegen des Homeschoolings.