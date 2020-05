Neben Thüringen plant offenbar auch Sachsen einen Strategiewechsel im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Sozialministerin Petra Köpping sagte der Leipziger Volkszeitung, in der nächsten Corona-Schutzverordnung ab 6. Juni solle es keine generellen Beschränkungen mehr geben. Stattdessen wolle Sachsen grundsätzlich alles freigeben und nur noch wenige Ausnahmen für das benennen, was noch nicht möglich sein werde.

Der Nahverkehrsbetrieb CVAG führt ab heute den Normalfahrplan ein. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Den Angaben zufolge wurden bereits in der vergangenen Woche die Fahrplanaushänge an den Haltestellen ausgetauscht. Informationen erhalten Fahrgäste auch im Mobilitätszentrum an der Zentralhaltestelle, telefonisch unter 0371 2370333 oder im Internet unter www.cvag.de.