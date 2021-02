06:37 Uhr | Kurzer Weg in "Lange Lene"

In Leipzig-Probstheida ist einer der längsten Wohnblocks Deutschlands zum Impfzentrum geworden. In der sogenannten "Langen Lene" haben vier Ärzteteams neun Stunden lang Über-80-Jährige gegen Corona geimpft: Insgesamt 280 Frauen und Männer. Für das Deutsche Rote Kreuz sei das der Testlauf in einer Anlage, in der viele ältere Menschen wohnen, sagte ein Sprecher. Man wolle den 80 bis 98 Jahre alten, vielfach allein lebenden Senioren, den Weg ins Impfzentrum auf der Neuen Messe ersparen. Die Zweitimpfung in der "Langen Lene" ist am 6. März geplant.

In einem Ortsteil der Stadt Marienberg (Erzgebirgskreis) sollen sich am Sonntagnachmittag rund 100 Personen ohne Beachtung von Hygienemaßnahmen zum Ski-Fasching versammelt haben. Ein Polizeisprecher sagte, es gab Hinweise, dass es sich um so viele Menschen gehandelt habe. Er konnte die Zahl aber nicht bestätigen. Die Feier sei ohne Mund-und-Nasen-Bedeckungen und ohne Einhalten der Abstandsregeln abgehalten worden. Als die Polizei eintraf, konnte ein Großteil der Feiernden die Party zügig auf ihren Skiern verlassen, hieß es. Die Polizei ermittelt nun wegen Nichteinhaltung der sächsischen Corona-Schutzverordnung.

Auch in Radeburg bei Dresden hatte es am Sonntag offenbar trotz Corona-Beschränkungen eine Faschingsparty auf dem Markt gegeben. Auf Fotos der Facebook-Seite der Lokalzeitung "Radeburger Anzeiger" waren viele Feiernde, teilweise ohne Mund-Nasen-Bedeckung, auf dem Marktplatz zu sehen. Laut Polizei war die Feier nicht genehmigt gewesen.