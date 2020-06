Das für Ende August geplante 20. Leipziger Wasserfest wird auf nächstes Jahr verlegt. Wie der Verein Wasserstadt mitteilte, gibt es als Alternative zum Jubiläumsfest eine Plattform in Internet, mit deren Hilfe sich jeder sein Wasserfest selbst organisieren kann. Erlebnisse und Begegnungen sollen möglich werden, ohne den Rahmen eines Großevents. Dabei werde besonders der verantwortliche Umgang mit den Gewässern im Mittelpunkt stehen. Dies biete auch die Chance, Natur in der Stadt im Kleinen erlebbar zu machen. so die Vereinsvorsitzende Sabine Heymann.

Sachsenforst hat am Forststeig Elbsandstein alle Trekkinghütten für Wanderer geöffnet. Wie der Staatsbetrieb mitteilte, können nun wieder alle Erlebnisangebote für eine Mehrtagestour durch die Nationalparkregion der Sächsisch-Böhmische Schweiz genutzt werden. Dies war wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten nicht möglich. Kommenden Montag will der Sachsenforst über Neuigkeiten an der Trekkingroute informieren. So sind zwei neue Biwakplätze geplant.