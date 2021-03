08:13 Uhr | Gemäldegalerie Alte Meister empfängt Besucher

Nach rund vier Monaten Pause öffnen die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden schrittweise wieder. Den Anfang machen heute die Gemäldegalerie Alte Meister und die Skulpturensammlung im Zwinger.

Am 26. März folgen die Museen im Residenzschloss, die Porzellansammlung und der Mathematisch-Physikalische Salon im Zwinger sowie das Museum für Sächsische Volkskunst. Das Japanische Palais soll am 16. April öffnen und das Kunstgewerbemuseum am 1. Mai. Ein Besuch ist nur mit einem zuvor gebuchten Zeitticket und mit Maske möglich.

07:35 Uhr | Nordsachsen hat Pflegeheime fast durchgeimpft

Bis Ende der Woche sollen im Landkreis Nordsachsen die impfwilligen Bewohner aller 40 Pflegeheime durch die mobilen Impfteams ihre Corona-Zweitimpfung erhalten haben. Das teilte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit. Danach könnten beispielsweise die Tagespflegeeinrichtungen, Sozialstationen und Einrichtungen der Behindertenpflege angesteuert werden. Der Bedarf sei überall groß, sagte Landrat Kai Emanuel (parteilos).

07:04 Uhr | Erste Hausarztpraxen impfen

In Sachsen startet heute offiziell ein Modellprojekt, bei dem Hausärzte ausgewählter Praxen gegen das Coronavirus impfen können. Landesweit handelt es sich um 39 Hausarztpraxen, unter anderem in Dresden, Radeberg, Annaberg-Buchholz, Borna und Markneukirchen. Allgemein soll es Hausärzten in Sachsen erst Mitte April erlaubt sein, Patienten diese Schutzimpfung zu verabreichen.

06:39 Uhr | Schnelltestzentrum in Krostiz und Markkleeberg

Die bislang sechs Corona-Schnelltest-Stationen des Landkreises Nordsachsen bekommen Zuwachs: Heute öffnet ein weiterer Testpunkt in Krostitz, in der Sport- und Mehrzweckhalle. Den Betrieb sichert das DRK Delitzsch mit Unterstützung der Bundeswehr ab. Getestet wird montags, mittwochs und freitags von 11 bis 17 Uhr. Im Landkreis Leipzig öffnet heute in Markkleeberg ein neues Testzentrum.

06:11 Uhr | Mit Online-Ticket Zoobesuch in Dresden möglich

Der Dresdner Zoo öffnet heute wieder für Besucher. Wie die Geschäftsleitung mitteilte, ist der Eintritt ist nur mit einem zuvor gelösten Onlineticket möglich. Zeitgleich dürfen sich maximal 1.500 Besucher im Zoogelände aufhalten. Zudem gilt eine Maskenpflicht in den Tierhäusern.