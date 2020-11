Wegen der Corona-Krise dünnen die Fluggesellschaften den Flugplan von und nach Dresden weiter aus. Heute sind zwei Ankünfte und drei Abflüge geplant. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag stehen nur noch je eine Verbindung von und nach Düsseldorf sowie Frankfurt im Fluplan. Zum vorerst letzten Mal ist am Morgen eine Lufthansa-Maschine von Dresden nach München gestartet. Laut Flugplanauskunft der Lufthansa wird diese Verbindung bis März ausgesetzt.



Am Flughafen Leipzig/Halle stehen aktuell tageweise derzeit nur Urlaubsflüge in die Türkei und auf die Kanarischen Inseln auf der Abflugtafel. Linienflüge starten zurzeit keine in Schkeuditz.