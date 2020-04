In der Corona-Ambulanz Mittweida können Personen mit begründetem Verdacht auf das Virus ab heute getestet werden. Wie das Landratsamt Mittelsachsen informierte, liegt ein begründeter Verdacht vor, wenn der Betroffene Erkältungszeichen wie Fieber und Husten zeigt oder Kontakt zu einem positiv auf Corona getesteten Patienten hatte.



Ob ein Test wirklich notwendig ist, sollte jedoch vorher telefonisch mit der Corona-Ambulanz oder dem Hausarzt abgeklärt werden. Eine weitere Ambulanz in Mittelsachsen gibt es in Freiberg.