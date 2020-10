Nach einer Kontrolle zur Einhaltung der Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr am Sonnabend hat die Leipziger Polizei eine positive Bilanz gezogen. Wie eine Sprecherin mitteilte, habe sich der Großteil der Fahrgäste in Bussen und Straßenbahnen der Leipziger Verkehrsbetriebe an die Maskenpflicht gehalten. Bei Fahrgästen ohne Mund-Nase-Schutz oder mit falsch aufgesetzter Maske hätten in der Regel Hinweise durch die Beamten gereicht. Lediglich gegen einen Fahrgast hat die Polizei den Angaben zufolge ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Maskenpflicht eingeleitet. Die Beamten waren in der Nacht zum Sonntag rund sechseinhalb Stunden im Einsatz.

In Annaberg-Buchholz hat die Polizei am Samstagabend eine private Feier aufgelöst. Die Beamten kontrollierten eine bereits im Vorfeld für 150 Personen beim Landratsamt angemeldete Feier. Demnach trafen die Einsatzkräfte vor Ort noch 22 Personen an, die sich nicht an die festgelegte Sperrstunde für Gaststätten gehalten hatten. Der Veranstalter und die Teilnehmer erhielten Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung. Seit Freitag dürfen im Erzgebirgskreis nur noch zehn Personen gemeinsam feiern.



Auch in Chemnitz hatte die Polizei bereits eine Nacht zuvor eine Gaststätte geschlossen. Wie die Polizei mitteilte, traf eine Streifenwagenbesatzung gegen 2 Uhr noch fünf Personen an, die sich nicht an die festgelegte Sperrstunde für Gaststätten gehalten hatten. Gegen die Gäste und den Betreiber wurden Anzeigen erstattet.