Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht bei weiter steigenden Corona-Infektionszahlen keine andere Möglichkeit als den vollständigen Lockdown. Man müsse dann dem Beispiel des Berchtesgadener Landes folgen, sagte Kretschmer. Die Region in Bayern hatte drastische Ausgangsbeschränkungen verhängt, um der Pandemie Herr zu werden. Ähnliche Maßnahmen gelten ab morgen in Österreich. Kretschmer plädierte auch dafür, nicht unbedingt nötige Operationen in den Krankenhäusern zu verschieben.



Der Regierungschef hatte am Sonnabend mit den Landräten der in Sachsen besonders betroffenen Regionen gesprochen. Die Runde einigte sich darauf, die Entwicklung in der kommenden Woche noch abzuwarten, in der Hoffnung, dass die geltenden Maßnahmen Wirkung zeigen.