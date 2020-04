05:50 Uhr | Dresdner Verkehrsbetriebe öffnen erstes Kundenzentrum wieder

Das Kundenzentrum der Dresdner Verkehrsbetriebe am Postplatz hat ab heute wieder geöffnet. Kunden können persönlich vorsprechen, und zwar montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr und sonnabends von 10 bis 18 Uhr. Es gelten aber erhöhte Schutzmaßnahmen. Die DVB gehen davon aus, dass auch die Kundenzentren am Albertplatz und in der Prager Straße demnächst öffnen werden.

05:35 Uhr | Weltgrößte Antonow bringt Schutzmasken nach Leipzig/Halle

Die An-225 wird heute in Leipzig erwartet. Bildrechte: dpa Auf dem Flughafen Leipzig-Halle sollen heute weitere zehn Millionen Schutzmasken aus China eintreffen. Die Bundeswehr hat dafür das weltgrößte Frachtflugzeug gechartert, die Antonov 225. Über die Luftbrücke sollen insgesamt 25 Millionen Schutzmasken aus China eingeflogen werden. - Seit heute ist im Nahverkehr und beim Einkaufen in fast ganz Deutschland vorgeschrieben, Mund und Nase zu bedecken. Auch Schals und Tücher können benutzt werden.



Von der An-225 gibt es nur ein fliegendes Exemplar. Die in der Ukraine stationierte Maschine mit ihren sechs Triebwerken ist nach einer Generalüberholung erst seit Ende März wieder in der Luft und seither weltweit im Corona-Dauereinsatz.

05:25 Uhr | FSV Zwickau mit virtuellem Sonderzug unterwegs