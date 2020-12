Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung hält Einkaufen in der Innenstadt für sicher. Wichtig sei aber die Einhaltung der Corona-Regeln wie eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen und genügend Abstand zu halten, sagte der SPD-Politiker in ARD-Morgenmagazin. Die Innenstädte seien in der Corona-Krise mehr in Gefahr denn je. Deshalb sei es nun besonders wichtig, die regionalen Händler zu unterstützen. Jung hat sich im Fall steigender Infektionszahlen zugleich für härtere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ausgesprochen. Vor allem, wenn eine Inzidenz über 200 oder 300 erreicht werde, sei es "dringend geboten, auch noch einmal für einige Wochen einen stärkeren Lockdown zu machen", sagte er.



In einer Videobotschaft hatte sich Jung am Wochenende an die Leipzigerinnen und Leipziger gewandt und appelliert, die Menschen sollten Kontakte auf ein Minimum beschränken und sich an die Corona-Auflagen halten.