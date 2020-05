Im Soziokulturellen Zentrum "Villa" in Leipzig hat ab heute wieder die Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt geöffnet. Wie die Einrichtung miteilte, können damit zu den gewohnten Zeiten von Montag bis Donnerstag von 16 bis 19 Uhr Fahrräder unter fachkundiger Hilfe selbst zu repariert werden. Die Vorgaben aufgrund des Corona-Virus würden auch in der Werkstatt zählen, hieß es. Der Zugang finde deshalb nur über den Hof statt, auch Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Das Soziokulturellen Zentrum "Villa" selbst bleibt für den Publikumsverkehr weiterhin geschlossen.

Berufspendler zwischen Polen und Deutschland können ab heute wieder über die Grenze, ohne dann in Polen zwei Wochen in Quarantäne zu müssen. Diese Regelungen gelten allerdings nicht für Pflegekräfte oder medizinische Berufe. Die Lockerung der Grenzbestimmungen gab Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bekannt. Die Epidemie sei nun unter Kontrolle, schrieb er, deshalb könne das Wirtschaftsleben wieder Tempo aufnehmen. Die Quarantäneregelung für Grenzpendler galt seit Mitte März. Viele konnten deshalb nicht mehr zur Arbeit. Aus diesem Grund gab es immer wieder Proteste in Görlitz und Zgorzelec.