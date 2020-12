08:54 Uhr | Kretschmer und Haseloff raten von Kirchenbesuchen ab

Die Ministerpräsidenten von Sachsen und Sachsen-Anhalt, Michael Kretschmer und Reiner Haseloff, raten dazu, Weihnachten nicht in die Kirche zu gehen. Kretschmer sagte dem MDR, jeder müsse Kontakte reduzieren. Er werde in diesem Jahr den Gottesdienst erstmals nicht besuchen. Auch Jesus und Maria seien am Heiligen Abend alleine gewesen. Sachsen-Anhalts Regierungschef Haseloff verzichtet in diesem Jahr ebenfalls auf den Gottesdienst. Er wolle sich stattdessen die Mitternachtsmesse des Papstes im Fernsehen ansehen.



Der sächsische Landesbischof Tobias Bilz wirbt weiter dafür, die Kirchen Weihnachten offen zu halten. Es wäre auch das falsche Signal an Christen und die ganze Bevölkerung, wenn Weihnachten nichts stattfände.

08:33 Uhr | Arbeitsagentur: Unternehmen soll zügig Kurzarbeitergeld beantragen

Unternehmen, die in den vergangenen drei Monaten für ihre Mitarbeiter kein Kurzarbeitergeld beantragt haben, müssen dies im Bedarfsfall nun erneut beantragen. Darauf hat die Regionaldirektion Sachsen der Bundesarbeitsagentur mit Blick auf den neuen Lockdown verwiesen. Die Arbeitsvermittler gehen davon aus, dass viele Unternehmen das Instrument der Kurzarbeit nutzen werden, um ihre Beschäftigten im Betrieb zu halten. Amträge sollten möglichst zeitnah gestellt werden, hieß es.

07:54 Uhr | Drei Corona-Fälle bei Leipziger Eishockey-Oberligist

Die Leipziger Icefighters haben ihren Trainings- und Spielbetrieb eingestellt. Grund seien positive Corona-Tests bei drei Teammitgliedern, teilte der Verein mit. Sie befänden sich in häuslicher Quarantäne. Der Betrieb ruhe nun 14 Tage. Das Freitagsspiel gegen die Crocodiles Hamburg hatten Eishockey-Oberligist vorsorglich bereits abgesagt, nun müssen alle weiteren Heim- und Auswärtsspiele bis zum 26. Dezember ebenfalls verschoben werden.

07:37 Uhr | Keine Unterbringungsgebühren für Obdachlose

Während der aktuellen Ausgangsbeschränkungen müssen Obdachlose in Leipzig keine Gebühren für die Unterbringung in Notunterkünften zahlen, wie die Stadt mitteilte. Außerdem bekommen sie dort täglich drei kostenlose Mahlzeiten, damit sie seltener die Unterkunft verlassen müssen. Das Angebot gilt ab heute bis zunächst zum 31. März. Das Sozialamt rechnet mit bis zu 150 Personen, die das Angebot in Anspruch nehmen werden. Die Stadt Leipzig bezahlt dafür knapp 83.000 Euro.

06:50 Uhr | In Landkreisen Leipzig und Nordsachsen gilt Ferienfahrplan

In den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen wird heute auf den Ferienfahrplan umgestellt. Hintergrund seien die neue Corona-Schutzverordnung und der Lockdown, sagte Juliane Vettermann vom Mitteldeutschen Verkehrsverbund. Insbesondere Fahrten, die vor allem Schüler befördern, entfallen.



In der Stadt Leipzig gilt der Ferienfahrplan der Verkehrsbetriebe ab dem 23. Dezember. Bis zum 10. Januar sollen die ausgedünnten Fahrpläne gelten.

05:55 Uhr | Sundair hält an Kanaren-Flügen über die Feiertage fest

Nach kurzer Pause will die Fluggesellschaft Sundair ab Dresden rund um Weihnachten und den Jahreswechsel wieder Urlaubsflüge auf die Kanarischen Inseln anbieten. Wie die Fluggesellschaft auf Nachfrage bestätigte, stehen Flüge nach Teneriffa, Fuerteventura und Gran Canaria im Flugplan. Allerdings müssten Reisende wegen der schwachen Nachfrage mitunter Umwege in Kauf nehmen. So führt der Flug an diesem Mittwoch zunächst nach Bremen und dann erst nach Teneriffa. Um die Weihnachtszeit gibt es mitunter Dreiecksflüge über zwei Kanaren-Inseln, also von Dresden nach Fuerteventura mit Zwischenstopp am Flughafen Teneriffa-Süd oder nach Gran Canaria mit Zwischenstopp auf Fuerteventura. Außer verlängerten Reisezeiten ergeben sich für Reisende durch diese kombinierten Flüge keine weiteren Einschränkungen.

Die zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln gelten aktuell laut Robert Koch-Institut nicht als Risikogebiete. Am Flughafen Leipzig/Halle stehen in den kommenden Tagen keine regulären Passagierflüge im Online-Flugplan.

05:25 Uhr | Friseure bleiben ab Mittwoch doch zu