Die Wertstoffhöfe und Grünabfallannahmestellen werden heute in Dresden wieder geöffnet. Die Stadtverwaltung rechnet in den ersten Tagen mit längeren Wartezeiten vor den Annahmestellen. Es wird darum gebeten, zunächst nur dringlichste Abfälle abzuliefern.

Nach vier Wochen Unterbrechung kehren heute die ersten Schüler an ihre Schulen zurück. Los geht es mit den Prüfungsvorbereitungen für die Abiturienten. Am Mittwoch folgen dann die Abschlussklassen an Oberschulen, Berufs- und Förderschulen. Regulären Unterricht gibt es nach Angaben des Kultusministeriums jedoch vorerst nicht. Abiturienten und andere Abschlussklassen sollen in kleinen Gruppen lernen, in denen die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können.