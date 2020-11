In Sachsen tritt heute die neue Corona-Schutzverordnung in Kraft. Sie schränkt weite Teile des öffentlichen Lebens ein, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Vor allem Gastronomen, Kultureinrichtungen und Sportvereine werden hart getroffen. Die Regelungen sollen vorerst bis 30. November gelten. Kindergärten, Schulen und Geschäfte bleiben geöffnet. Ministerpräsident Michael Kretschmer hat am Vorabend in einer Fernsehansprache an alle Sachsen appelliert, die neuen Corona-Beschlüsse mitzutragen.